مرتضى منصور يتراجع مجدداً.. تأجيل حسم إقالة محمد حلمي!

الزمالك يؤجل حسم إقالة حلمي من تدريب الزمالك

تراجع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن قراره بتوجيه الشكر لمحمد حلمي المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن عن إقالة محمد حلمي من منصبه بعد الخسارة من الانتاج الحربي في الدوري المصري والفوز بصعوبة على الأولمبي في كأس مصر.

وأكد مرتضى منصور على تأجيل حسم الأمر بصورة نهائية إلى ما بعد عقد جلسة جديدة لمجلس إدارة نادي الزمالك، ثم جلسة أخرى بينه وبين حلمي خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة منصور مع حلمي خلال الساعات القادمة من مساء اليوم السبت للاستقرار بصورة نهائية على ملف رحيل حلمي عن الزمالك.

وكانت جلسة مطولة قد عقدت بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك مساء أمس الجمعة، حيث استقر خلالها المجلس على رحيل المدير الفني بصورة نهائية.

ويبحث الزمالك عن بديل لمحمد حلمي خلال الفترة الحالية، حيث تتجه النية لإقالته من منصبه بعد أن قضى عدة شهور داخل القلعة البيضاء.