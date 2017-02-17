الزمالك يستقر على الإطاحة بمحمد حلمي وإسماعيل يوسف

محمد حلمي خارج الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على الإطاحة بمحمد حلمي من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وإسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق.

وترددت أنباء قوية في الساعات الأخيرة عن رغبة مجلس إدارة النادي الأبيض في الاستغناء عن خدمات الثنائي وتوجيه الشكر لهم.

وسيعقد مجلس إدارة النادي الأبيض اجتماعا في الثانية عشر من منتصف الليل ، لحسم بعض الملفات والتي من أهمها ملف المدير الفني بعدما استقر على الإطاحة به وبمدير الكرة.

كما استقر مجلس إدارة القلعة البيضاء على التعاقد مع مدير فني أجنبي مع الإبقاء على باقي أعضاء الجهاز الفني ،فيما تم ترشيح كلا من سامي الشيشيني وأحمد عبد الحليم لتولي منصب مدير الكرة.