محمد حلمي يرد على حقيقة الإطاحة من منصبه في الزمالك

محمد حلمي: لا أعلم صحة الأنباء التي تتردد حول إقالتي من الزمالك

رد محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة بالإطاحة به من منصبه كمدير فني للفريق الأبيض.

وترددت أنباء قوية في الساعات الأخيرة عن رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك في إقالة المدرب بعد الخسارة التي تعرض لها أول أمس أمام الانتاج الحربي بهدف مقابل هدفين وذلك عقب الاجتماع الذي سيعقد بعد قليل.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة فريقه أمام الأوليمبي في كأس مصر قال حلمي “لأول مرة أسمه هذا الخبر ولا أعلم مدى حقيقته”.

وأضاف “الهزيمة أمام الانتاج الحربي عادية في كرة القدم والقادم أفضل للفريق بعد انضمام اللاعبين الدوليين”.