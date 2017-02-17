ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الزمالك والأوليمبي في كأس مصر

الزمالك يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بهدفين في شباك الأوليمبي

حجز الزمالك بطاقة العبور لدور الـ16 من بطولة كأس مصر وذلك بعدما تغلب على الأوليمبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “بترو سبورت” في دور الـ32 من البطولة.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيق نجح لفريق السكندري في فرض رقابة لصيقة على لاعب الزمالك ونجحوا في الخروج بالتعادل.

وفي الشوط الثاني نجح باسم مرسي في إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 52 من ضربة أرسية ، وفي الدقيقة 81 أضاف محمود عبد العاطي “دونجا” الهدف الثاني للزمالك ، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون مقابل والتأهل لدور الـ16.