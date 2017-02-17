اخبار الزمالك

ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الزمالك والأوليمبي في كأس مصر

كتب علي نبوي
- 17 فبراير، 2017 9:53 م
20,207
FB_IMG_1487360037201

الزمالك يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بهدفين في شباك الأوليمبي

حجز الزمالك بطاقة العبور لدور الـ16 من بطولة كأس مصر وذلك بعدما تغلب على الأوليمبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “بترو سبورت” في دور الـ32 من البطولة.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيق نجح لفريق السكندري في فرض رقابة لصيقة على لاعب الزمالك ونجحوا في الخروج بالتعادل.

وفي الشوط الثاني نجح باسم مرسي في إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 52 من ضربة أرسية ، وفي الدقيقة 81 أضاف محمود عبد العاطي “دونجا” الهدف الثاني للزمالك ، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون مقابل والتأهل لدور الـ16.

شارك برأيك !!