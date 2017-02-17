ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

النصر يهزم الأهلي بهدفين نظيفين

حسم النصر المواجهة القوية التي جمعته بضيفه الأهلي لصالحه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم النصر بهدف نظيف عن طريق لاعبه يحيى الشهري في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي إدارك التعادل لكن جميع محاولاتهم لم يكتب لها النجاح ، بينما تمكن نايف هزازي من إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون مقابل.

ولم تشهد المباراة مشاركة المصري محمد عبد الشافي مع فريقه أهلي جدة ، حيث غاب لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 41 نقطة لينقض على المركز الثاني ،بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 40 نقطة تراجع بهم للمركز الثالث.