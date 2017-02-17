تقرير.. الأهلي يخشى تكرار مصير عمرو جمال مع مروان محسن

مروان محسن يسبب قلق في الأهلي خوفا من تكرار سيناريو عمرو جمال

يخشى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يكون مصير مهاجمه مروان محسن مثلما حدث لمهاجمه الأخر عمرو جمال وذلك بعدما تعرض للإصابة بقطه في الرباط الصليبي.

وتعرض مروان محسن للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وذلك في الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر أمام المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا بعد تدخل قوي من لاعب أسود الأطلسي في وسط الملعب مع مهاجم الأهلي.

ومن المقرر أن يسافر مروان إلى ألمانيا الاثنين المقبل من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي على أن يخوض اللاعب فترة التأهيل الأولى هناك.

ويترقب الجهاز الفني للقلعة الحمراء مستقبل اللاعب على أشد من النار حيث يخشى من تكرار ما حدث لعمرو جمال بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم قبل الماضي وتحديدا في شهر أكتوبر من عام 2014 خلال مواجهة فريقه أمام الأسيوطي والتي انتهت نتيجتها على واقع التعادل.

ومنذ عودة اللاعب من الإصابة بعد غياب دام ما يقرب من موسم كامل لم ينجح اللاعب في استعادة مستواه بالرغم من حصوله على أكثر من فرصة خلال المباريات.

ولم ينجح عمرو جمال من التسجيل مع الأهلي طوال 5 أشهر متتالية ، حتى تمكن من إحراز أول أهدافه في مباراة بعد غياب طويل وكان ذلك في مباراة الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويترقب البدري ومعاونيه إجراء اللاعب لجراحة الرباط الصليبي ، وتعافيه من الإصابة وعودته مرة أخرى لقيادة هجوم الفريق لكنهم يخشون أن يكون مصير مروان مثل ما حدث مع عمرو جمال.