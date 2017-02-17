فضيحة لمجلس إدارة الزمالك في مباراة الأوليمبي

مجلس إدارة الزمالك يقاطع مباراة الأوليمبي

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الأوليمبي ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والمقامة حاليا على ملعب “بترو سبورت” غياب أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويواجه الزمالك نظيره الأوليمبي حاليا في المباراة التي تم تأجيلها أكثر من مرة ، نظرا لارتباط الفريق الأبيض ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى تواجد منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا.

ولم يحضر أي عضو من مجلس الزمالك في المباراة حيث قاطعوا المباراة وذلك في تعبير غاضب منهم على الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي بعد الخسارة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقاطع فيها المجلس مباراة للفريق منذ انتخابه في مارس 2014.