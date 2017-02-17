ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس وباليرمو في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يغرد وحيدا في صدارة الكالتشيو برباعية في باليرمو

حقق يوفنتوس فوزا سهلا على ضيفه باليرمو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “يوفنتوس أرينا” في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

افتتح لاعب الوسط الإيطالي كلاوديو ماركيزيو أهداف المباراة محرزا الهدف الأول لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 13 ، وأضاف المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني عزز المهاجم الأرجنتيني الأخر جونزالو هيجوايين النتيجة ليوفنتوس محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 63 ، وفي الدقيقة 89 أحرز ديبالا الهدف الثاني له والرابع ليوفنتوس ، ونجح تشونيف في حفظ ماء وجه لباريمو محرزا الهدف الأول في الدقيقة 92 ، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 63 ليحافظ على صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد باليرمو عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.