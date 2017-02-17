بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وباليرمو اليوم الجمعة 17-2-2017 في الدوري الإيطالي

بث مباشر مباراة يوفنتوس وباليرمو اليوم

يخوض يوفنتوس مباراة تبدو سهلة وذلك عندما يستضيف على ملعبه ضيفه باليرمو مساء اليوم الجمعة 17-2-2017 وذلك في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

وتقام مباراة يوفنتوس وباليرم على ملعب “يوفنتوس أرينا” معقل السيدة العجوز حيث يطمح خلاله أصحاب الأرض لمواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق الفوز في المباراة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وباليرمو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وباليرمو في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

ويدخل يوفنتوس هذا اللقاء برصيد 60 نقطة في صدارة ترتيب الجدول ، بينما يدخل باليرمو هذه المباراة وبحوزته 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

يوفنتوس وباليرمو بث مباشر

ويسعى فريق السيدة العجوز لمواصلة انتصاراته في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الانفراد في صدارة الترتيب ، ولتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه روما إلى 10 نقاط.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم حدثا هاما حيث سيواجه الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه السابق والذي انتقل منه إلى صفوف يوفنتوس.

بث مباشر يلا شوت مباراة يوفنتوس وباليرمو اليوم 17-2-2017

ويعول المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري على مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم الهدف جونزالو هيجوايين ، ولاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش والجوهرة الأرجنتينية باولو ديبالا.

بينما يسعى فريق باليرمو للخروج بأقل الخسائر من هذا اللقاء خاصة وأن لاعبيه يعرفون جيدا صعوبة هذه المباراة التي تقام خارج ملعبهم وأمام المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وباليرمو

تنقل مباراة يوفنتوس وباليرمو في الدوري الإيطالي على قناة بين سبورتس في تمام التاسع و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

