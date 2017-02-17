ماذا قال زيدان عن مواجهة إسبانيول غداً في الليجا؟

زيدان: مواجهة إسبانيول صعبة

شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقعه غدا أمام إسبانيول ضمن مباريات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويدخل الريال هذه المباراة منتعشا وذلك بعدما حقق الفوز في المباراة السابقة أمام نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف فب ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال زيدان ” أجواء سانتياجو بيرنابيو تمنحنا طاقة إضافية، إسبانيول خصم يأتي بنتائج جيدة ونعرف الصعوبات التي سنواجهها غدًا”.

زيدان: سعداء بعودة جاريث بيل

وأضاف ” نحن سعداء بعودة بيل، ولكن قبل كل شيء هو أراد أن يتواجد معنا ويعود للعب منذ مدة”.

وتابع “نحن لا ننظر إلى الآخرين بل نركز فقط على ما نقوم به، باريس سان جيرمان كان قويًا وبرشلونة لا وهناك مباراة إياب”.

وعن خسارة برشلونة القاسية أمام باريس سان جيرمان قال ” برشلونة فريق جيد جدًا وقادر على القيام بأشياء كثيرة في دوري أبطال أوروبا”.

وأتم حديثه ” جميع اللاعبين مهمين، قد يحصل البعض على دقائق أكثر من البقية ولكن أريد أن يبقى الجميع جاهز حتى نهاية الموسم”.