فيديو.. السيد حمدي ينفعل على حكم مباراة الداخلية وبتروجيت

خناقة في مباراة الداخلية وبتروجيت بسبب ركلة جزاء

انفعل السيد حمدي مهاجم الأهلي الأسبق ونادي الداخلية الحالي على الحكم محمود بسيوني خلال مباراة فريقه أمام بتروجيت.

وجاء انفعال السيد حمدي بسبب إلغاء حكم المباراة احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقه أمام بتروجيت.

واحتسب الحكم ركلة جزاء على بتروجيت بعدما اصطدمت الكرة بيد لاعب في الفريق البترولي داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغيها مجددًا ويحتسبها ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة.

وعلى الفور سيطرت حالة عصبية على لاعبي فريق الداخلية والجهاز الفني بقيادة أشرف قاسم المدير الفني وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد.