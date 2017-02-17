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مفاجأة سارة في قائمة ريال مدريد المستدعاه لمواجهة إسبانيول في الليجا

كتب علي نبوي
- 17 فبراير، 2017 7:13 م
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بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أتلتيكو مدريد

بيل يزين قائمة ريال مدريد المستدعاه لمواجهة إسبانيول

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة إسبانيول في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وشهدت قائمة الفريق الملكي تواجد الويلزي جاريث بيل الذي تعافى من الإصابة التي لحقت به منذ شهرين ونصف.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى : كاسيا – روبن يانيز – لوكا

خط الدفاع : كارفخال – بيبي – فاران – ناتشو – مارسيلو

خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيز – كاسيميرو – كوفاسيتش – أسينسيو – إيسكو

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – بيل – لوكاس فاسكيرز – ماريانو – موراتا.

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