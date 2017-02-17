مفاجآت بتشكيل الزمالك أمام الأوليمبي في كأس مصر

أحمد جعفر وباسم مرسي يقودان الزمالك أمام الأوليمبي

كشف محمد حلمي المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفريق اليوم أمام نظيره الأوليمبي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وشهدت تشكيلة الفريق العديد من التغييرات أولها أحمد الشناوي يعود لمركز حراسة المرمى بالإضافة إلى مشاركة إسلام جمال ومعروف يوسف في مركز الظهير الأيسر.

كما قرر محمد حلمي الدفع بصلاح ريكو بشكل أساسي وأحمد جعفر في التشكيل الأساسي.

جاء التشكيل على النحو التالي:

‎حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

‎خط الدفاع: أحمد توفيق، محمود حمدي، إسلام جمال، معروف يوسف.

‎خط الوسط: صلاح ريكو، محمود دونجا، محمد إبراهيم، أحمد رفعت.

‎خط الهجوم: باسم مرسي، أحمد جعفر.