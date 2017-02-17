صالح جمعة يتحدث عن خلافه مع أحمد فتحي في تدريبات الأهلي

صالح جمعة: أحترم أحمد فتحي وأجتهد للمشاركة أساسيًا

كشف صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة خلافه مع أحمد فتحي الظهير الأيمن وزميله في الفريق.

وكان مران الفريق اليوم الجمعة قد شهد مشادة صوتية بين الثنائي أثناء التقسيمة الجماعية.

وجاء الخلاف بسبب دخول صالح جمعة مع أحمد فتحي في كرة مشتركة بشيء من العنف مما جعل اللاعب يرد إليه الموقف بدخول عنيف.

وبعد الموقف احتد اللاعبين على بعضهما البعض قبل أن يتدخل البدري فورًا ويسيطر على الأمر.

وأشار صالح جمعة في تصريحات خاصة لـ ” أخبـــار الأهلـــي ” إلى أنه لا توجد أي خلافات مع أحمد فتحي وأن ما حدث كان عبارة عن حماسة في الملعب فقط.

وشدد لاعب وسط الأهلي على أنه يكن كل تقدير واحترام لأحمد فتحي وأنه أحد قادة الفريق ومنتخب مصر.

وأضاف جمعة أنه يجتهد في المران مع الفريق من أجل المشاركة أساسيًا خاصة بعدما بدأ يظهر تدريجيًا في المباريات مع الأهلي.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام نظيره المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.