عرض فرنسي لوكيل علي معلول لخطفه من الأهلي

هل يرحل علي معلول من الأهلي في الانتقالات الصيفية؟

ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن وصول عروض خارجية لعلي معلول الظهير الأيسر لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب أن عبد القادر الجلالي وكيل أعمال علي معلول أكد على وصول عرض فرنسي للاعب وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن وكيل أعمال اللاعب يجهز حاليًا العرض من أجل تقديمه لإدارة الأهلي والجهاز الفني للفريق لحسم موقفه.

وكان اللاعب قد تلقى عرضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق الترجي التونسي.

وأبدى الجهاز الفني للأهلي من قبل تمسكه باللاعب ورفض فكرة رحيله عن القلعة الحمراء لأهميته في الفريق والاعتماد عليه في المباريات وارتباط الأهلي بالعديد من البطولات.

وشهدت الساعات الأخيرة أنباء عن وجود أزمة بين اللاعب وحسام البدري بعد مباراة الإسماعيلي قبل أن يتم توضيح الأمر ونفي ما تردد.