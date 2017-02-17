كوبر يرفض مواجهة الكاميرون وبوركينا وديًا ويوافق على توجو

كوبر يتمسك بمعسكر مارس المقبل

تمسك الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول فكرة إقامة معسكر للفراعنة في مارس المقبل.

وأبدى كوبر رغبته أيضًا في خوض مباراة ودية خلال معسكر المنتخب من أجل تجهيز لاعبي الفراعنة لمباراتهم المقبلة أمام أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وشهدت الأيام الأخيرة وصول أكثر من عرض للاتحاد المصري من أجل مواجهة منتخب الفراعنة وديًا في مارس.

وجاءت على رأس العروض المقدمة عرض من قبل الاتحاد الكاميروني وعرض آخر من جانب بوركينا فاسو وثالث من جانب توجو.

ومن جانبه أبدى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب رفضه خوض مباراة ودية أمام الكاميرون أو بوركينا فاسو في مارس بينما رحب بمواجهة توجو.

وبرر كوبر موقفه بأنه سبق له وأن واجه الكاميرون وبوركينا فاسو في البطولة الإفريقية الأخيرة وأنه يطمع في مواجهة منتخب جديد لتحقيق الاستفادة.

ويطمع كوبر في تحقيق الاستفادة وتجريب أكثر من لاعب على هامش المعسكر المقبل استعدادًا للتصفيات الخاصة بكأس العالم.