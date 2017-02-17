العناية الإلهية تنقذ أسرة الحضري من الموت

أسرة الحضري تنجو من سقوط الطائرة

أنقذت العناية الإلهية زوجة وأبناء الحارس المخضرم عصام الحضري لاعب فريق وادي دجلة ومنتخب مصر الوطني من الموت.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن زوجة الحضري وأبنائه تواجدوا على متن الطائرة التي كانت متجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة بعد قضائهم أجازة هناك.

وأكدت المصادر بشركة مصر للطيران أن أثناء عبور قائد رحلة مصر للطيران رقم 392 القادمة من أسوان في طريقها إلى القاهرة تعرضت الطائرة لعطل فني بجناحها مما منعها من استكمال الرحلة حيث قام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بمطار الأقصر للهبوط حيث تم السماح له بالهبوط اضطراريا.

يذكر أن الحضري كان قد شارك مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة وقدم مستوى رائع للغاية.