الأهلي يحدد موعد مشاركة حمودي في التدريبات الجماعية

حمودي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بعد مواجهة المقاولون

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي موعد مشاركة اللاعب أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية التي لم يظهر اللاعب بها حتى الأن.

ويعد حمودي اخر اللاعبين المنتقلين إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما وقع للفريق قادماً من الباطن السعودي.

ومن المقرر أن يشارك حمودي في تدريبات الاهلي الجماعية بداية من التدريب الذي يقام يوم الاثنين القادم بعد مواجهة المقاولون العرب.

وسيلتقي الاهلي مع المقاولون العرب يوم الاحد القادم مساء في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز على ملعب السلام.

ويخضع حمودي لتدريبات بدنية في الفترة الحالية من أجل تجهيزه للمشاركة مع الاهلي خلال المباريات والتدريبات المقبلة للفريق.