السعيد قد يغيب عن الاهلي في مواجهة المقاولون

تقلص فرص مشاركة السعيد في مواجهة المقاولون

تقلصت فرص مشاركة اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي خلال المباراة التي ستجمع الفريق بالمقاولون العرب في إطار مباريات الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم الاحد القادم على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء غياب السعيد عن التدريبات الجماعية للأهلي صباح اليوم الجمعة ليضعف من إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة أمام المقاولون.

ومن المقرر أن يخضع عبد الله السعيد لاختبار طبي على هامش مران الفريق غداً السبت من أجل تحديد موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة.

وسيتحدد بناء على الاختبار قدرة السعيد على المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعيزة من عدمه، ومن قثم قدرته على العودة للمشاركة في المباريات.