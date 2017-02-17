تألق 3 لاعبين في مران الأهلي استعداداً للمقاولون

متعب وبركات وكوليبالي يتألقون في مران الاهلي

شهد مران النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة تألق عدد من لاعبي الفريق من أجل حجز موقعاً في التشكيل الأساسي للفريق استعداداً لملاقاة المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء الأحد القادم في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري على ملعب السلام.

وشهد مران الاهلي تألق كبير لعماد متعب مهاجم الأهلي الذي نجح في تسجيل العديد من الاهداف خلال تقسيمة الفريق التي أقيمت بعد المران البدني.

كما نجح عمرو بركات الوافد حديثاً على الفريق في التألق خلال التدريب، حيث استطاع أن يسجل هدفاً رائعاً من تسديدة قوية في مرمى شريف إكرامي.

ونجح الإيفواري سليماني كوليبالي في تقديم أداء مميز خلال التقسيمة سعياً منه لإثبات تواجده وحجز موقعاً في تشكيل الأهلي للمباراة المقبلة.

وكان حسام البدري المدير الفني للاهلي قد قرر إراحة لاعبي الأهلي الأساسيين في التقسيمة التي أقيمت في تدريب الفريق خوفاً من تعرضهم للإجهاد.