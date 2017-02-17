الزمالك يعلن موقفه النهائي من احتراف علي جبر

الزمالك يرفض التفريط في علي جبر نهائياً

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء عن موقف فريقه من التفريط في المدافع علي جبر.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود رغبة لدى عدد من الأندية الاوروبية، من بينها سيسكا موسكو الروسي، في الحصول على خدمات جبر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن علي جبر ينتظر عرضاً رسمياً من سيسكا موسكو عن طريق أحدى شركات التسويق التي تعاقد معها اللاعب مؤخراً.

وشدد احمد مرتضى منصور على رفض إدارة نادي الزمالك التفريط في علي جبر خلال الفترة الحالية، مشدداً على عدم وجود النية في مناقشة أي عروض تقدم للاعب حالياً.

وتنتهي فترة الانتقالات في روسيا خلال شهر مارس القادم، حيث يحق لنادي سيسكا موسكو التعاقد مع جبر خلال الفترة الحالية في حال موافقة الزمالك.

إلا أن منصور أكد في تصريحاته على أنه في حال وصول عرضاً رسمياً لضم جبر، فإنه سيتم إرجاء مناقشته حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري المصري.