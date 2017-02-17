البدري يستثني لاعبين من راحة الأساسيين في تدريب الأهلي

راحة للاعبي الأهلي الأساسيين من المران الجماعي.. عدا لاعبين

منح حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي لاعبي فريقه الأساسيين راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

وخاض لاعبو الاهلي تدريبهم صباح الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعداداً لخوض المباريات المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وقرر حسام البدري منح لاعبي الفريق الأساسيين في مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي الأخيرة، راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق صباح الجمعة.

وجاء قرار البدري خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد في ظل توالي المباريات في الفترة الأخيرة، حيث اكتفى بمشاركتهم في التدريبات الفنية والبدنية.

واستثنى البدري الثنائي مؤمن زكريا وشريف إكرامي من الراحة، حيث شارك اللاعبان في التقسيمة التي خاضها لاعبي الأهلي خلال المران.

الجدير بالذكر أن الاهلي يستعد حالياً لملاقاة المقاولون العرب يوم الأحد القادم على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.