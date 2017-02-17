السعيد يتدرب منفرداً في الأهلي.. وتدريب بدني شاق

تدريب بدني شاق للأهلي استعداداً للمقاولون العرب بالدوري

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم صباح اليوم الجمعة استعداداً للمباراة المقبلة للفريق في مواجهة المقاولون العرب بالجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء الأحد القادم في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري على ارض ملعب استاد السلام.

وقاد التونسي أنيس الشعلالي مدرب أحمال النادي الأهلي تدريبات الفريق البدنية صباح الجمعة، حيث استمرت فترة تدريب الفريق لمدة 15 دقيقة.

كما واصل عبد الله السعيد أداء تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة تحت قيادة محمد أبو العلا مدرب الأحمال بالأهلي من أجل التخلص من الإصابة التي تعرض لها.

ويعاني عبد الله السعيد في الفترة الاخيرة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية في ظل توالي المباريات مع المنتخب المصري والأهلي مؤخراً.

وكان الجهاز الطبي للنادي الأهلي قد أعلن عن جاهزية عبد الله السعيد لخوض المباريات المقبلة مع الفريق، مؤكداً على ان تواجده بالمباريات يرجع للجهاز الفني للفريق حالياً.