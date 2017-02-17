استجابة الاهلي تنهي أزمته مع اتحاد الكرة

الأهلي يسمح للاعبيه بالانضمام لمنتخب مصر للشباب بأمم أفريقيا

اسدل الأهلي الستار على الأزمة الدائرة بينه وبين اتحاد الكرة في الأيام القليلة الماضية، بشأن استدعاء عدد من لاعبيه لمعسكر منتخب مصر للشباب.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت توتراً كبيراً بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب رغبة الجهاز الفني لمنتخب الشباب في استدعاء عدد من لاعبي الفريق الفريق لمعسكر الفراعنة.

ورفض حسام البدري المدير الفني للأهلي التفريط في اللاعب كريم وليد “نيدفيد”، وهو ما أدى بدوره لتهديد اتحاد الكرة للاعب بالإيقاف حتى نهاية الموسم.

إلا أن الأهلي قرر إنهاء الأزمة والسماح للاعبين بالتوجه إلى معسكر المنتخب المصري خلال الساعات المقبلة، وهو ما ينطبق على كريم نيدفيد أيضاً.

وأعلن معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن قائمة الفراعنة استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2017 التي ستقام بزامبيا، والتي تواجد بها لاعبي الأهلي بصورة طبيعية.

وتواجد كريم نيدفيد ضمن قائمة المنتخب المصري للشباب المستدعاة للبطولة الأفريقية، حيث سينضم اللاعب لكتيبة الفراعنة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.