“نيمار” ضمن 21 لاعباً بقائمة منتخب مصر استعداداً لأمم أفريقيا للشباب

محترفان في قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا

أعلن معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن قائمة فريقه استعداداً لخوض منافسات كأس أمم افريقيا 2017 التي ستقام في زامبيا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا للشباب نهاية شهر فبراير الجاري في زامبيا، وهي المسابقة المؤهلة لكأس العالم للشباب بكوريا الجنوبية.

وشهدت قائمة المنتخب المصري وجود 21 لاعباً في الفريق، حيث سيتم تصفيتهم إلى 18 لاعباً فقط خلال الأيام المقبلة قبل السفر إلى زامبيا لخوض المسابقة.

ويتواجد في القائمة الثنائي خليل حجي “نيمار” لاعب زيورخ السويسري، وطاهر محمد طاهر لاعب لوهافر الفرنسي، حيث سيقودا الخط الهجومي للفراعنة.

كما يتواجد لاعبي النادي الأهلي في القائمة بصورة طبيعية بعد الأزمة التي نشبت بين القلعة الحمراء واتحاد الكرة خلال الفترة الماضية بسبب استدعاء اللاعبين.

وضمت القائمة كلاً من:

محمد عصام الغندور (الأهلي)، عمرو وائل رضوان (الشرقية)، مصطفى محمود محمد (الجيش)، أسامة جلال جامد (بتروجيت)، مصطفى فرماوي (طنطا)، محمود مرعي (وادي دجلة)، محمد عبد السلام (بتروجيت)، أحمد أبو الفتوح (الزمالك)، عمرو السعداوي (طنطا)، أحمد هاني (الإسماعيلي)، أحمد حمدي (الأهلي)، أحمد رمضان بيكهام (الأهلي)، أكرم توفيق (الأهلي)، ناصر ماهر (بتروجيت)، كريم “نيدفيد” (الأهلي)، أحمد مصطفى السيد (بتروجيت) طاهر محمد طاهر (لو هافر)، خليل حجي خليل (زيورخ)، محمود سامي (الداخلية)، عمرو مرموش (وادي دجلة)، مصطفى محمد (الداخلية).