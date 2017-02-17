التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الأولمبي بكأس مصر

تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام الأولمبي

استقر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في مواجهة الاولمبي التي تقام مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأولمبي في الثامنة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت لتحديد الفريق الصاعد إلى دور الـ16.

وقرر محمد حلمي إعادة احمد الشناوي إلى حراسة مرمى الفريق بدلاً من محمود جنش، بينما سيظهر إسلام جمال في الخط الدفاعي إلى جانب محمود حمدي “الونش”.

وسيتواجد معروف يوسف في مركز الظهير الأيسر خلال اللقاء في ظل غياب محمد ناصف للإصابة، بالإضافة إلى استدعاء أحمد أبو الفتوح لمعسكر منتخب الشباب.

وسيعود أيمن حفني للظهور من جديد في مركز صناعة اللعب بالزمالك، ليتواجد إلى جانب أحمد رفعت الذي سيعاونه في الجبهة اليسرى.

وسيتواجد الثنائي باسم مرسي وحسام سلامة “باولو” في الخط الهجومي للزمالك خلال المواجهة من أجل زيادة القوة الهجومية للفريق خلال اللقاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حسنى فتحى – محمود الونش – إسلام جمال – معروف يوسف

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود دونجا – أيمن حفنى – أحمد رفعت

خط الهجوم: باسم مرسى – حسام باولو