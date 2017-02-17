ملخص لمسات محمد صلاح أمام فياريال

محمد صلاح يساهم في فوز روما برباعية على فياريال

ساهم الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي في فوز فريقه الساحق على حساب فياريال الإسباني الليلة في الدوري الأوروبي .

وحقق روما فوزاً كبيراً على حساب فريق فياريال بأربعة اهداف نظيفة في مباراة ذهاب دور الستة عشر باليورباليج،ليضع قدماً في الدور المقبل .

صلاح يشارك كبديل ويصنع هدفاً لروما

وشارك صلاح بديلاً في الشوط الثاني من المباراة، ونجح في صناعة الهدف الثاني للبوسني دزيكو، حيث مرر كرة سحرية أحرز منها الهدف الثاني .

ووضع روما قدمه في الدور المقبل ببطولة الدوري الأوروبي بعد رباعية اليوم، حيث ستكون مهمته في العودة سهلة لضمان التأهل الرسمي.