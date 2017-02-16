بالفيديو..أنور سلامة: أبو تريكة دخل المستشفى بعد استبعاده من المنتخب

أنور سلامة: أبو تريكة كان قريباً من الإنضمام للأهلي وهو ناشئ

كشف أنور سلامة عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي عن أن محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق كان قريباً من الإنضمام لناشئي الأهلي وهو في سن مبكرة .

وأكد “أنور سلامة” في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي أنه رشح محمد أبو تريكة للانضمام للأهلي وهو ناشئ في الترسانة .

وقال عضو لجنة الكرة:” أبو تريكة كان قريباً من الإنضمام للأهلي قبل 8 سنوات من انضمامه للفريق، حيث رشحته للانضمام وهو ناشئ في الترسانة “.

أنور سلامة: جيرار جيلي حرم منتخب مصر من أبو تريكة في 2008

وأضاف:” رشحت أبو تريكة للانضمام لنتخب مصر في عام 2000 ولكن الفرنسي جيرار جيلي رفض ضمه واستبعده وضم إبراهيم حسن بدلاً منه “.

وتابع :” أبوتريكة دخل المستشفى 4 أيام بعد استبعاده من قائمة المنتخب قبل أمم أفريقيا 2000 “.