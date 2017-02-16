أول تعليق من كريم نيدفيد على أزمة إنضمامه لمنتخب الشباب

كريم نيدفيد يرد على أزمة إيقافه من اتحاد الكرة

علق كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أزمة إنضمامه لمنتخب الشباب للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 2017 .

وأكد كريم نيدفيد أنه برئ من عدم إنضمامه لمنتخب الشباب، مشيراً إلى أن حسا البدري مدرب الفريق هو من يرفض انضمامه لمعسكر المنتخب في الوقت الحالي .

نيدفيد يبرأ نفسه من رفض الإنضمام لمنتخب الشباب

وبرأ نيدفيد نفسه من أزمة منتخب الشبا بعد تهديد إتحاد الكرة بإيقافه، حيث أكد أنه أمر إنضمامه لمعسكر منتخب الشباب في يد حسام البدري وسيد عبد الحفيظ .

وشدد اللاعب على أن اللعب لمنتخب الشباب هو شرف وواجب واطني، مؤكداً على أنه تحت أمر المنتخب والنادي في أي وقت “.

وعن تصريحات أحمد مجاهد بشأنه إيقافه، قال:” هذا الأمر يتعلق بالنادي الأهلي وليس من حقي التعليق على الأمر “.