أحمد حجازي على رادار هال سيتي الإنجليزي

حجازي يدخل اهتمامات هال سيتي

دخل أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر في قائمة إهتمامات نادي هال سيتي الإنجليزي .

ولفت احمد حجازي مدافع الأهلي انظار نادي هال سيتي الإنجليزي بعد تألقه الكبير مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 الأخيرة التي أقيمت في الجابون .

هال سيتي يفاوض حجازي

وفتح مسئولو النادي الإنجليزي باب المفاوضات مع أحمد حجازي من أجل ضمه لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وفي حالة نجاح الصفقة وإنضمام حجازي لهال سيتي، فإنه سيرافق مواطنه أحمد المحمدي المحترف في صفوف فريق النمور