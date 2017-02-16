ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وسانت إيتيان

مانشستر يونايتد يحقق فوز ثمين على سانت إيتيان

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً ثميناً على حساب نظيره فريق سانت إيتيان الفرنسي بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي والتي أقيمت على ملعب الأولد ترافورد .

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 15 من ضربة ثابتة .

إبراهيموفيتش يقود مانشستر يونايتد لاسقاط سانت إيتيان

وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني له ولمانشستر يونايتد في الدقيقة 75، ثم أضاف إبرا الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد 3 – 0 .

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في فرنسا يوم الأربعاء 22 فبراير المقبل .