بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وسانت إيتيان اليوم الخميس 2017- 2 – 16 بالدوري الأوروبي

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وسانت إيتيان اليوم

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره فريق سان إيتيان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 “ب” ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي .

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وسان إيتيان الفرنسي في تمام الساعة العاشرة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة – الحادية عشر وخمسة دقائق بتوقيت السعودية .

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ويدخل مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة الليلة بشعار الفوز وتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة العودة المقبلة التي ستقام في فرنسا .

ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو لمواصلة مشواره مع الشياطين الحمر في بطولة الدوري الأوروبي .

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ويتسلح فريق الشياطين الحمر بكتيبة من النجوم على رأسهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وواين روني وبول بوجبا في مباراة الليلة لتخطى عقبة الفريق الفرنسي .

ويامل الشياطين الحمر في إسعاد جماهيرهم في لقاء اليوم ووضع قدماً في الدور المقبل بالدوري الأوروبي بتحقيق نتيجة كبيرة .

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في حين، يسعى فريق سانت إيتيان للعودة من ملعب الأولد ترافورد بنتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في فرنسا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وسانت إيتيان

وتنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة مانشستر يونايتد وسانت إيتيان في تمام الساعة العاشرة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة – الحادية عشر وخمسة دقائق بتوقيت السعودية .