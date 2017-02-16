ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة فياريال وروما

روما يضع قدماً في الدور المقبل بالدوري الأوروبي

وضع فريق روما الإيطالي قدماً في الدور المقبل ببطولة الدوري الأوروبي ” اليورباليج “، بعد الفوز الثمين الذي حققه اليوم على فريق فياريال الإسباني .

وحقق روما فوز غالي على حساب فياريال بأربعةأهداف نظيفة في مباراة ذهاب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي .

وتقدم روما بالهدف الأول عن طريق لاعبه إميرسون بالميري من تصويبة صاروخية في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما 1 – 0 .

روما يضرب فياريال بثلاثية نظيفة

وفي الشوط الثاني، واصل روما سيطرته حتى نجح دزيكو في إحراز هاتريك في الشوط الثاني في الدقيقتين 65 و 79 و 86 ، لينتهي اللقاء بفوز روما 4 – 0 .

وتقام مباراة العودة في إيطاليا يوم الخميس 23 فبراير المقبل على ملعب الأوليمبكو بالعاصمة روما .