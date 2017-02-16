بث مباشر مشاهدة مباراة فياريال وروما اليوم الخميس 2017- 2 – 16 بالدوري الأوروبي

بث مباشر مباراة فياريال وروما اليوم

يحل فريق روما الإيطالي الذي يضم بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره فريق فياريال الإسباني في ذهاب دور الـ16 “ب” ببطولة الدوري الأوروبي .

وتنطلق مباراة فياريال وروما في تمام الساعة العاشرة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة – الحادية عشر وخمسة دقائق بتوقيت السعودية .

مشاهدة مباراة فياريال وروما بث مباشر

ويسعى فريق العاصمة الإيطالية روما لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بإسبانيا تساعده في مباراة العودة بإيطاليا من أجل التأهل للدور المقبل .

ويسعى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما الإيطالي لقيادة الذئاب لمواصلة المشوار ببطولة الدوري الاوروبي .

بث مباشر مباراة فياريال وروما يوتيوب

ويعول سباليتي على خدمات نجومه، المصري محمد صلاح والبلجيكي ناينجولان والبوسني دزيكو من أجل قيادة هجوم الفريق في اختبار الليلة أمام الغواصات الصفراء .

وعاد محمد صلاح للمشاركة مع روما بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده ببطولة امم أفريقيا 2017،

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في حين، يسعى فريق فياريال لتحقيق فوز مطمئن في مباراة الليلة قبل السفر إلى إيطاليا لخوض مباراة العودة في روما على ملعب الأوليمبيكو.

القنوات الناقلة لمباراة فياريال وروما

وتنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة فياريال وروما في تمام الساعة العاشرة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة – الحادية عشر وخمسة دقائق بتوقيت السعودية .