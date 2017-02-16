بالفيديو..اتحاد الكرة يهدد الأهلي بإيقاف كريم نيدفيد

أحمد مجاهد يتوعد بإيقاف كريم نيدفيد

هدد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، النادي الأهلي بإيقاف لاعبه كريم نيدفيد حال عدم إنضمامه لمنتخب الشباب .

واكد “مجاهد” في صريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أنه سيتم إيقاف كريم نيدفيد حال عدم إنضمامه لمعسكر المنتخب اليوم الخميس .

وأوضح عضو الجبلاية أن جميع الأندية أرسلت لاعبيها لمعسكر المنتخب، ولم ينضم سوى اللاعب كريم نيدفيد .

مجاهد: استبعاد وإيقاف كريم نيدفيد حال عدم انضمامه لمعسكر المنتخب اليوم

وأضاف مجاهد بأنه سيتم استبعاد كريم نيدفيد نهائياً من قائمة منتخب الشباب وإيقافه حال عدم إنضمام اليوم للمعسكر .

وإختتم عضو اتحاد الكرة حديثه :” قرار إيقاف اللاعب حال عدم إنضمامه للمعسكر اليوم نهائي ولا رجعة فيه، وجميع الأندية أرسلت لاعبيه بإستثناء الأهلي الذي يرفض انضمام اللاعب .