صبري رحيل يشعل نوبة ضحك في مران الأهلي

صبري رحيل يثير ضحك زملائه في المران

أشعل صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نوبة ضحك بين زملائه في مران الفريق اليوم استعداداً لمباراة المقاولون العرب .

صبري رحيل يحرز هدفاً بالخطأ في مرماه بمران الأهلي

وأحرز صبري رحيل مدافع الأهلي هدف عكسي في مرمى مسعد عوض بالخطأ بعد عرضية من اللاعب مؤمن زكريا من الجانب الأيمن، حاول تشتيتها ولكنها سكنت شباكه فريقه في التقسيمة .

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب في مباراة الجولة التاسعة عشربالدوري والمقررة يوم الأحد المقبل على استاد السلام .

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره النادي الإسماعيلي بالأمس في مباراة الجولة الـ18 .