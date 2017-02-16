20 لاعباً في قائمة الزمالك لمباراة الأوليمبي بكأس مصر

محمد حلمي يعلن قائمة الزمالك لمباراة الأوليمبي

أعلن محمد حلمي المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق، التي ستواجه فريق الأوليمبي بكأس مصر .

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره الأوليمبي غداً الجمعة، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

علي جبر يظهر في قائمة الزمالك أمام الأوليمبي

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعباً، من بينهم علي جبر رغم حصوله على راحة سلبية، حيث سيتواجد على مقاعد البدلاء .

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش ومحمود عبدالمنصف

خط الدفاع: إسلام جمال – حسني فتحي – محمود حمدي الونش – علي جبر

خط الوسط: أحمد توفيق – إبراهيم صلاح – صلاح ريكو – محمود عبدالعاطي دونجا – أيمن حفني – معروف يوسف – أحمد رفعت – محمد إبراهيم – مصطفي فتحي.

خط الهجوم: باسم مرسي – أحمد جعفر – ستانلي – حسام باولو.