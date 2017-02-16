البدري يحرم منتخب الشباب من كريم نيدفيد 

نجم الأهلي ينضم لمنتخب الشباب بعد مباراة وادي دجلة

تمسك حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باستمرار اللاعب كريم نيدفيد في صفوف الفريق وعدم انضمامه لمنتخب الشباب في الوقت الحالي .

وسيستمر كريم نيدفيد في صفوف النادي الأهلي لحين خوض مباراتي المقاولون العرب ووادي دجلة بالجولتين التاسعة عشر والعشرين بالدوري الممتاز.

ويرغب الأهلي في انضمام لاعبه لمنتخب الشباب عقب مباراة دجلة المقررة يوم 23 فبراير وهو نفس يوم سفر بعثة المنخب لزامبيا .

الأهلي يرسل 4 لاعبين لمعسكر منتخب الشباب ويتمسك بنيدفيد

وإتفق مسئولو الأحمر مع اتحاد الكرة على انضمام الرباعي أكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عصام الغندور للمعسكر اليوم، على أن يلتحق نيدفيد بالمنتخب قبل مباراته الإفتتاحية ببطولة أفريقيا أمام مالي .

وكانت أزمة نارية قد اشتعلت بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب خطاب رسمي من الأخير يهدد فيه الأندية بعقوبات مغلظة حال منع لاعبيها من الانضمام لمنتخب الشباب .