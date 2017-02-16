تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

المسابقات تجري تعديلات على مباريات الجولة الـ19
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إجراء تعديل على مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .
وأعلنت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراتي، النادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب، ومصر المقاصة مع سموحة .
وتم تقديم موعد مباراة المقاصة وسموحة بالجولة الـ19 لتقام في الساعة الثانية والنصف عصراً بدلاً من الخامسة مساءً .
الأهلي يواجه المقاولون العرب في الخامسة مساء الأحد
بينما تنطلق مباراة النادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب على ملعب السلام لتقام في الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة مساءً .
جدير بالذكر ان النادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل في مباراته أمام الإسماعيلي بالجولة الـ18 التي أقيمت أمس بالسويس .
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