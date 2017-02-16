صورة..أبو تريكة يظهر مع بناته الثلاثة

ظهور أبو تريكة أبو البنات

ظهر محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق مع بناته الثلاثة عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام “.

وقام “أبو تريكة” بنشر صورة له رفق بناته الثلاثة عبر انستجرام، والتي لاقت إعجاب محبيه الذين إنهالوا بالتعليقات للماجيكو وبناته الثلاثة .

أبو تريكة يظهر رفقة مولودته الجديدة

وظهر أبو تريكة من جديد رفقة مولودته الجديدة سدرة التي رزق بها خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث أصبحت أحدث المنضمين لعائلة الساحر .

ويتواجد أبو تريكة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يتواجد هناك بحكم إرتباطه بعقد مع قنوات بي إن سبورت القطرية لتحليل المباريات، وهو ما فتح الباب أمام عدم عودته لمصر وهو الأمر الذي نفاه الساحر بشدة، خاصة في ظل تواجد عائلته في القاهرة .

جدير بالذكر أن أبو تريكة لدية توأم هما سيف وأحمد وثلاث بنات هن،مودة ورقية وسدرة .