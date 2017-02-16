سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة انفعال البدري على معلول وميدو جابر

هل هاجم البدري ميدو جابر ومعلول بعد التعادل أمام الإسماعيلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة من تقارير صحفية بخصوص انفعال حسام البدري المدير الفني للفريق على الثنائي علي معلول وميدو جابر لاعبي الفريق عقب مباراة الإسماعيلي.

وأكدت بعض التقارير الصحفية على أن البدري عقد جلسة مع معلول لانتقاد مستواه الفني وكذلك مع ميدو جابر بعد مهاجمة أخواته على البدري بسبب خروجه من الملعب.

وشدد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم أن كل ما تردد حول الأمر لا أساس له من الصحة وأنها مجرد اجتهادات وهمية من بعض الصحفيين.

وأشار مدير الكرة إلى أن هناك علاقة قوية تجمع بين الجهاز الفني واللاعبين ولا يتخللها أي أمور قد تعكر صفوها وأن مثل هذه الأخبار لن يؤثر على العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يعلم جيدًا أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهودهم مع الفريق من أجل إسعاد الجماهير.

يذكر أن الأهلي كان قد تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي أمس الأربعاء على ملعب الجيش بالسويس.