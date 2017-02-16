خاص.. فيديو | الأهلي يقصف جبهة الإعلامي الزملكاوي بعد التشكيك في كوليبالي

كريم شحاتة يشكك في قدرات كوليبالي

شهدت الساعات الأخيرة انتقادات حادة من الإعلامي كريم حسن شحاتة لصفقة الأهلي الإفريقية الجديدة سليماني كوليبالي مهاجم الفريق.

وأكد شحاتة على مسئوليته مشددًا على ثقته في الخبر بأن حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي يشعر بالصدمة في التعاقد مع اللاعب الإيفواري كوليبالي وأنه مقلب.

وأضاف شحاتة أن لاعبي الأهلي أيضًا يرون اللاعب مستواه متوسط وأقل بكثير من المطلوب للتواجد داخل جدران القلعة الحمراء.

وقام “أخبـــار الأهلـــي” بالتحقق من الأمر من داخل الجهاز الفني للفريق لتأكيد صحة الخبر أو الرد عليه.

الأهلي يرد على تصريحات كريم شحاتة

وأبدى الجهاز الفني للأهلي سخريته الشديدة من الخبر الذي تم تداوله من الإعلامي كريم حسن شحاتة عن كوليبالي.

وأضاف مصدر داخل الجهاز أن ما يحدث سيناريو مكرر مع ما حدث مع النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الحالي.

وأوضح انه في بداية الأمر خرجت أنباء عن عدم اقتناع البدري بإمكانيات اللاعب وأنه سيرحل قبل أن يحصل على فرصته في الوقت المناسب ويصبح أحد أهم لاعبي الفريق.

وتابع المصدر ان الرد سيكون في الملعب من جانب اللاعب ولكن بعد تجهيزه والدفع به في الوقت المناسب كما حدث مع أجايي.