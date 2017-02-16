محمد الشناوي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية

الشناوي يستعد مع الأهلي لمباراة المقاولون

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس تدريباته الجماعية في إطار استعداداته لمباراته المقبلة أمام المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الأحد المقبل على ملعب السلام مع المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وسجل الشناوي غيابه عن آخر تدريبات الأهلي الجماعية قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري بسبب بعض الأمور الخاصة المتعلقة به.

وكان اللاعب يومها قد خضع لتدريبات فردية تحت قيادة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق.

ويسعى الأهلي لتجهيز جميع لاعبيه لمباراته المقبلة من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب السوبر أمام الزمالك والتعادل أمام الإسماعيلي في أول مباراة في الدور الثاني بالدوري.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن نظيره المقاصة صاحب الوصافة.