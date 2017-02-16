الأهلي يفوز على الزمالك في بطولة الشباب لكرة اليد

الأهلي يفوز على الزمالك في اليد

تمكن فريق كرة اليد الشباب بالنادي الأهلي من الفوز على غريمه التقليدي اليوم الخميس في المباراة التي جمعتهما.

والتقى الفريقان اليوم الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة دوري المحترفين.

وشهدت المباراة سيطرة قوية من جانب الأهلي على الزمالك منذ انطلاق المباراة حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 20-15.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 32-25.