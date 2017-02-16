تصريح البدري يثير رعب جماهير الأهلي على مستقبل الفريق

البدري : الأهلي سيعاني من الإجهاد شهرين

أطلق حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي اليوم الخميس تصريحًا مثيرًا للقلق بخصوص موقف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد البدري اليوم في تصريحات صحفية أن فريقه سوف يعاني من الإجهاد لمدة شهرين مقبلين وهو ما حذر منه خلال الفترة الأخيرة.

وأشار البدري إلى أن لاعبي الأهلي معظمهم كانوا مع المنتخبات الوطنية المختلفة سواء المنتخب الأول أو المنتخب العسكري أو حتى منتخب الشباب.

وأضاف مدرب الأهلي أن لاعبيه لم يحصلوا على الراحة الكافية الأمر الذي سبب في شعورهم بالإجهاد.

وتابع مدرب الأهلي أن الأمر لم يتوقف على هذا الحد بل أن مباريات الدوري بعد تلك الفترة ستكون بشكل مكثف ومتتالي مما سيزيد من الإجهاد عند لاعبي الفريق.

وأشار البدري إلى أنه سيحاول منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس خلال الفترة المقبلة مثلما عمل مع أحمد حجازي في مباراة الإسماعيلي أمس.

وتسبب التصريح في حالة من القلق التي سكنت قلوب جماهير الأهلي بخصوص مشواره في الدوري وحلمهم في المحافظة على اللقب للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن الأهلي كان قد سقط في فخ التعادل السلبي مع الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.