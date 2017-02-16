حسام البدري يمنع سفر أحمد أيوب لجنوب إفريقيا

سيد عبد الحفيظ يرحم أيوب من السفر لجنوب إفريقيا

أصدر حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي فرمانًا بمنع سفر أحمد أيوب المدرب العام للفريق إلى جنوب إفريقيا.

وكان أحمد أيوب يستعد للسفر إلى جنوب إفريقيا من أجل حضور مباراة بيدفيست ويست الجنوب إفريقي وسان لوزيان من جزيرة رينيون في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الساعات الأخيرة وجود اتصالات مكثفة من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع مسئولي السفارة المصرية بجنوب إفريقيا من أجل مساعدة القلعة الحمراء في مشواره الأفريقي.

ونجح سيد عبد الحفيظ في الحصول على وعد من السفارة بتسجيل المباراة وإرسالها للقاهرة بسرعة قبل مباراة الأهلي مع الفائز من الفريقين.

وبعد وعد السفارة رأى حسام البدري عدم وجود أي داعي لسفر أيوب إلى جنوب إفريقيا.

ويطمع الأهلي في دراسة الفريق الفائز منهما قبل مواجهته في دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في جزيرة رينيون منذ عدة أيام انتهى بفوز سان لوزيان 2-1 على بيدفيست ويست الجنوب إفريقي