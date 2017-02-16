رامي ربيعة وباسم علي ينتظمان في التدريبات الجماعية للأهلي

ربيعة وباسم ينضمان للتدريبات الجماعية

ينتظم كلا من رامي ربيعة وباسم علي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق التي ستقام في الرابعة والنصف عصر اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.

وكان ربيعة قد غاب عن تدريبات الاهلي الفترة السابقة بعد إصابته بجزع في انكل القدم قبل مواجهة الزمالك في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز ، بينما عانى باسم علي من إجهاد في العضلة وهو ما حرمهما من التواجد في تدريبات الفريق.

وخضع كلا اللاعبان لتدريبات تأهيلة وبدينة خلال الأيام الماضية للتخلص من الإصابة ، ليصبح كلاهما جاهزان للانضمام للتدريبات الجماعية للفريق

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.