مروان محسن يطير إلى ألمانيا الاثنين المقبل لإجراء جراحة الرباط الصليبي

مروان يطير إلى ألمانيا الاثنين

يسافر مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ألمانيا الاثنين المقبل وذلك للخضوع لجراحة الرباط الصليبي في الركبة.

وتعرض مروان محسن لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالجابون.

وسيرافق اللاعب في رحلته الدكتور خالد محمود طبيب الفريق لمتابعة حالة الطبية عقب إجراءه للجراحة.

ولم يحدد بعد موعد عودة اللاعب من ألمانيا وما اذا كان سوف يستمر لأداء برنامج تأهيلي هناك أم سيعود لأداءه في القاهرة.

ومن المنتظر أن يفتقد الأهلي لخدمات اللاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر ، حيث تعد إصابة اللاعب ضربة قوية تعرض لها الفريق.