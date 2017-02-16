أحمد فتحي يٌدعم الأهلي أمام المقاولون العرب والاختبار الطبي يحدد موقف السعيد

فتحي جاهز لمواجهة المقاولون العرب واختبار طبي للسعيد

بات في حكم المؤكد جاهزية أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

وغاب فتحي عن مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي أمس والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف بعدما عانى اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة.

ومن المنتظر أن يشرك حسام البدري المدير الفني للأهلي اللاعب في مباراة الأحد المقبل أمام ذئاب الجبل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز في مركز خط الوسط.

وفي نفس السياق يخضع عبد الله السعيد لاعب الأهلي لاختبار طبي لتحديد إمكانية مشاركته أمام المقاولون أيضا ، في ظل معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.