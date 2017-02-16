4 منتخبات تطلب مواجهة الفراعنة وديا خلال توقف الدوري

الكاميرون وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وزامبيا يطلبون مواجهة مصر وديا

تلقى الاتحاد المصري لكرة الكرة خطابات من 4 اتحادات تكلب مواجهة منتخب مصر خلال فترة توقف الدوري المقبلة في مارس في إطار الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس في شهر يونيو المقبل في مستهل مشواره بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا ضمن مباريات المجموعة العاشرة.

وتلقى اتحاد الكرة خطابات من اتحادات الكاميرون وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وزامبيا وذلك لمواجهة الفراعنة وديا في مارس المقبل.

وكان منتخب مصر قد شارك في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالجابون وحل في المركز الثاني بعدما خسر بهدف مقابل هدفين أمام الكاميرون في المباراة النهائية.